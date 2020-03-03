Жамбылцам объяснили принципы профилактики коронавируса

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В департаменте Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг по Жамбылской области Министерства здравоохранения РК заверили, что на территории Жамбылской области эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией не вызывает опасений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в Казахстане, в том числе и на территории Жамбылской области, случаи коронавирусной инфекции не зарегистрированы, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель департамента Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг по Жамбылской области Берик Жаркымбеков. - В 78 странах мира зарегистрировано 90 936 случаев заболевания коронавирусом, из них 3 117 с летальным исходом. В Китае зарегистрированы 80 151 случай заболеваний и 2 834 - со смертельным исходом. Резко обострилась эпидемиологическая ситуации в Южной Корее, Италии, Иране и в Японии».

По данным департамента, распоряжением заместителя акима Жамбылской области утвержден областной штаб и план мероприятий по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции. Медицинские организации региона готовы к приему и лечению больных с признаками коронавирусной инфекции. Во всех медучреждениях имеется необходимый запас средств индивидуальной защиты для медицинского персонала, дезинфицирующих препаратов и лекарственных средств.

«Ведется мониторинг контроля за медицинским наблюдением лиц, прибывших из других стран. Они подразделяются на категории 1-А, 1-Б, 2, 3. На 3 марта на территории области из стран категории 1-А, то есть из КНР и Ирана, прибывших нет. По категории 1-Б (Гонконг, Макао, Тайвань, Южная Корея, Япония и Италия) находятся на домашнем карантине 53 человека. Из стран второй категории (Сингапур, Таиланд, Азербайджан) взяты под медицинское наблюдение 14 граждан. Они будут находиться 14 дней под наблюдением врачей, затем десять дней будет обзвон. Из стран третьей категории (Малайзия, Германия, США, ОАЭ, Франция, Великобритания, Бахрейн, Кувейт, Испания) под контроль (обзвон) взято 142 человека».

По словам Берика Жаркымбекова, в области проводится активная работа по профилактике заболеваемости. «Ведем информационную работу о профилактике заболевания, о первых признаках, при которых надо срочно обращаться к врачам», - отметил спикер.

На вопрос о рекомендациях по профилактике коронавируса, спикер ответил, что необходимо соблюдать элементарные правила: «Это частое мытье рук, влажная уборка и проветривание помещений. Люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать этикет кашля и чихания – держать дистанцию, прикрываться одноразовыми салфетками, мыть руки. Важно избегать тесного контакта с людьми, страдающими острыми респираторными инфекциями. В условиях домашнего карантина изолированному лицу необходимо выделить отдельную хорошо проветриваемую комнату, исключить посещение его другими людьми, исключить посещение им общественных мест, в том числе общественного транспорта».

Кроме того, медики настоятельно советуют до стабилизации эпидемиологической ситуации воздержаться от выезда в КНР и страны, где зафиксирована заболеваемость коронавирусом.

«В случае появления симптомов, указывающих на респираторное заболевание во время или после поездки, путешественникам рекомендуется обращаться за медицинской помощью и делиться историей своих поездок с лечащим врачом. По всем возникающим вопросам жители могут обратиться в круглосуточный Call-центр по номеру 1406», - пояснили в пресс-службе департамента