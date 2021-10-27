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    16:38, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Жамбыл Ахметбеков: Инвестиционное сотрудничество с ОАЭ выгодно нашей стране

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Жамбыл Ахметбеков выразил уверенность, что развитие инвестиционного сотрудничества, в частности, с Объединёнными Арабскими Эмиратами, выгодно нашей стране, так как способствует появлению новых предприятий, внедрению передовых технологий и созданию рабочих мест. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    При этом мажилисмен акцентировал внимание, что инвестиции идут не в сырьевые отрасли.

    В частности, предполагается создание энергетического холдинга, который будет заниматься развитием возобновляемой энергетики в нашей стране.

    «Когда во всём мире происходит, так называемый, «зелёный переход» и страны, обеспокоенные состоянием экологии, отказываются от углеводородов в пользу возобновляемого топлива, увеличение числа солнечных, ветровых электростанций может стать нашим конкурентным преимуществом», - считает Жамбыл Ахметбеков.

    Депутат Мажилиса также выразил уверенность, что инвестиционное Соглашение с ОАЭ значительно улучшит условия для развития отечественного бизнеса и повысит инвестиционную привлекательность Казахстана.


    Теги:
    ОАЭ Парламент Экономика Мажилис
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