Жамбылцы смогут получать высококвалифицированную помощь, никуда не выезжая – Алексей Цой

В завершение Дней Медицинского центра УДП РК в Таразе, в областном акимате, состоялось подписание меморандума о взаимном сотрудничестве Медицинского центра Управления делами Президента с Жамбылской областью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Меморандум о взаимном сотрудничестве со стороны Управления делами Президента РК подписал руководитель Медицинского центра УДП РК Алексей Цой. От Жамбылской области подпись поставил глава региона Ербол Карашукеев.

Ожидается, что в рамках подписанного меморандума жамбылцы смогут получать бесплатные консультации высококвалифицированных врачей, услуги санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, особенно тяжелобольных пациентов. Медики получат возможность обмена опытом, обучения новым медицинским технологиям и инновационным методикам, профилактики заболеваний, диагностики и реабилитации. В перспективе реализация Дорожной карты в рамках подписанного меморандума позволит улучшить качество оказания медицинской помощи населению.

Руководитель Медицинского центра УДП РК Алексей Цой поблагодарил акима Жамбылской области за поддержку и организацию диалоговой площадки для научного и клинического сотрудничества в рамках открытых 25 сентября Дней Медицинского центра УДП РК в Жамбылской области.

- За почти вековой период – более 90 лет, - сказал он, - Медицинский центр Управления делами Президента РК стал флагманом системы здравоохранения страны. Наша организация имеет международные стандарты медицинской деятельности, надлежащую аптечную практику GPP, что является подтверждением международной компетенции. В составе Медицинского центра – ведущие клиники республики, больница при Управлении делами Президента с уникальным Центром ядерной медицины в Астане, Центрально-клиническая больница Алматы, а также всем известный лечебно-оздоровительный комплекс «Ок-Жетпес». Кроме того, есть Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и Центр медицинских технологий и информационных систем. Имеется детский сад «Карлыгаш» с инновационной практикой дошкольного воспитания и обучения, Сотрудничество в сфере здравоохранения с ведущими мировыми партнерами позволило позиционировать наш Медицинский центр в качестве Центра новейших практик и апробации самых передовых технологий. Нами реализуется образовательная, научно-исследовательская работа, санитарно-эпидемиологические исследования, активно ведется поиск и внедрение в практику инновационных методик.

Только за последние три года, подчеркнул Алексей Цой, специалистами клиники внедрены в медицинскую практику Казахстана более 150-ти новых технологий. В ходе Дней Медицинского центра УДП РК в Таразе более 230 жителей получили медицинскую помощь, лечение и консультации Медицинского центра.

- Мы планируем и дальше расширять и наращивать оказание практической медицинской помощи вашему региону. Конечно, очень важно, что приехали специалисты, показывают новые виды операций, но также важно, что специалисты Жамбылской области высокие профессионалы. Есть только методики определенные, которые нужно дополнительно освоить. А так оснащение сейчас на высоком уровне, и уровень специалистов, видим, достаточный. Мы готовы, помимо лечебных манипуляций, приглашать к нам в клинику врачей и руководящий состав медучреждений Жамбылской области, чтобы посмотрели именно менеджмент здравоохранения, как идет ресурсосбережение, система оплаты труда, распределение лекарств и так далее. Очень много новых технологий, которым наши специалисты очень предметно, без воды, обучат. Буквально 2 – 3 мастер-класса – и уже можно любую ключевую операцию запустить. Кроме того, внедрить современные стандарты качества детских садов, помочь довести до уровня столичных. Много есть новых технологий. Еще очень важно, что жители Жамбылской области будут лечиться здесь, на месте, не надо никуда выезжать. Хорошее оборудование установили, надо его загрузить теперь. Мы готовы всегда помочь, - заверил руководитель Медицинского центра УДП РК Алексей Цой.

Глава Медцентра УДП РК отметил, что, с начала этого года Дни Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан проведены в шести регионах нашей страны. Это Актюбинская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Атырауская, Костанайская области, а также город Шымкент.

- С акимами регионов подписаны меморандумы о сотрудничестве, в рамках реализации которых разработаны и успешно функционируют Дорожные карты. Всеми этими достижениями мы охотно поделимся с медицинским сообществом Жамбылской области. На несколько дней команда из более 30 ведущих специалистов нашей системы ознакомила с новыми практиками диагностики и лечения, провела ряд мастер-классов и консультаций, а также оказала практическую и консультативную помощь населению области. Уверен, что подписание меморандума о взаимном сотрудничестве Медицинского центра Управления делами Президента с Жамбылской областью является важным этапом в развитии активного диалога и укрепления взаимного сотрудничества, возможность продемонстрировать потенциал и расширить горизонты научно-практических связей во благо здоровья наших граждан, резюмировал руководитель Медицинского центра УДП РК Алексей Цой.

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев поблагодарил столичных врачей, отметив, что у здравоохранения Жамбылской области есть большой потенциал и есть куда стремиться.

- Хотел бы заверить, что и руководство области, и руководство города будет уделять первостепенное внимание повышению качества медицинского обслуживания населения. Если услугами медицинского Центра Управделами Президента в столице, в Алматы могли пользоваться государственные служащие, то сейчас те знания, которые врачи этого медцентра передали за эти дни, тот опыт, который ими наработан – этим сейчас могут воспользоваться все жители Жамбылской области. Думаю, что качество медицинских услуг будет только повышаться. И мы хотели бы, чтобы в рамках подписанного сегодня меморандума можно было бы активизировать это взаимодействие. Мы всегда готовы уделять внимание повышению общего уровня качества медицинских услуг, - сказал в завершение встречи глава региона.

Фото: Галина Скрипник / МИА «Казинформ».

Как сообщалось, Дни Медицинского центра УДП РК проходили в Жамбылской области с 25 по 29 сентября. Высококвалифицированные врачи Астаны и Алматы проводили сложнейшие операции, консультировали пациентов, делились опытом, читали лекции врачебному персоналу жамбылских клиник. Помимо медиков, своим наработанным опытом поделились сотрудники и других подведомственных организаций Медцентра - Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы, Центра медицинских технологий и информационных систем, лечебно-оздоровительного комплекса «Ок-Жетпес» и детского сада «Карлыгаш».