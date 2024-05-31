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    09:52, 31 Май 2024 | GMT +6

    Жамбылская прокуратура не дала растратить 700 млн тенге акимату района

    деньги тенге
    Фото: Ринат Дусумов / Kazinform

    Прокуратурой Жамбылской области предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму свыше 700 млн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуру РК.

    Прокуратурой Кордайского района по результатам анализа в сфере бюджетного законодательства выявлены нарушения в деятельности акимата района.

    Местный исполнительный орган без необходимых подтверждающих документов и без обоснований включил в расходную часть бюджета сумму, превышающую 700 млн тенге.

    К примеру, акиматом в графу расходов включена сумма в размере 67 млн тенге на установку люков водопровода.

    При этом не было обоснована экономическая целесообразность данной статьи расходов.

    По акту прокурорского надзора необоснованное расходование бюджетных средств на сумму 700 млн тенге предотвращено.

    К дисциплинарной ответственности привлечено 6 должностных лиц.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Жамбылская область Прокуратура
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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