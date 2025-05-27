Жамбылская область выиграла командный зачёт Кубка Казахстана по вольной борьбе
В Астане в рамках Кубка Казахстана завершились соревнования по вольной борьбе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Последние медали в этом виде программы были разыграны в пяти весовых категориях.
До 61 кг
1. Адиль Оспанов (Карагандинская область)
2. Асыл Айтакын (Алматы)
3. Асылжан Есенгелды (Туркестанская область)
3. Абдинур Нурланбек (Жамбылская область)
До 70 кг
1. Маис Алиев (Мангистауская область)
2. Мейиржан Аширов (Жамбылская область)
3. Асет Бауыржанов (ВКО)
3. Бек Жаксылыков (Актюбинская область)
До 74 кг
1. Алибек Абдыкасымов (Алматинская область)
2. Елдос Куанышбай (Жамбылская область)
3. Диас Сагдатов (Акмолинская область)
3. Егор Анчугин (Алматы)
До 79 кг
1. Даулет Ергеш (Жамбылская область)
2. Нурлан Бекжанов (Астана)
3. Женис Каныбеков (ВКО)
3. Нурлан Отегенов (Актюбинская область)
До 92 кг
1. Азамат Даулетбеков (ВКО)
2. Самир Дурсунов (Алматы)
3. Омар Жумаш (Алматинская область)
3. Елнар Шилдебай (Туркестанская область)
В командном зачете места распределились следующим образом:
1. Жамбылская область - 148 очков
2. Алматы - 110 очков
3. ВКО - 103 очка