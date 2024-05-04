Жамбылская область передала ученым 40 древних рукописей и книг 

Сотрудникам Национального центра рукописей и редких книг в ходе научной экспедиции в Жамбылскую область передали около 40 древних рукописей и редких книг на арабском, персидском, чагатайском языках, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Фото: Министерство культуры и информации РК

В числе древних книг - работа Суфи Аллаяра жившего в середине XVIII века, рукопись - жизнеописание пророков, написанная в стихотворной форме, несколько экземпляров Священного Корана, напечатанных в Казани, книга «Мухаммадия» турецко-османского писателя Мухаммада Челеби, изданная в Казани в 1894 году, работа «Маулит», стихи Физули, одно из фундаментальных произведений ханафитской школы «Шарх аль-Викайя», «Шарх аль-Кафия ли-Исфаханди», изданных в 1893 году, газели на персидском языке Ходжи Хафиза Ширази, произведение Мухаммад Саляха «Тарджама Мухтасар аль-Викая», изданное в Казани в 1902 году, а также книги по арабской грамматике на чагатайском языке и мусульманский календарь.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Кроме того, сотрудникам центра рукописей передали ценный сундук, обтянутый черной кожей, в котором хранились книги.

Фото: Министерство культуры и информации РК

В ходе научно-исследовательской экспедиции специалисты также посетили Жамбылскую областную универсально-научную библиотеку имени Ш. Уалиханова, дирекцию по охране и восстановлению историко-культурных памятников, Жамбылский областной историко-краеведческий музей, Государственный историко-культурный музей-заповедник «Памятники Древнего Тараза», Центр Руханият и историковедения имени Шерхана Муртазы. Из этих учреждений были получены копии нескольких ценных книг.

Фото: Министерство культуры и информации РК