Жамал Жаманбаева назначена руководителем управления здравоохранения Мангыстауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Мангыстауской области по согласованию с министром здравоохранения РК на должность руководителя управления здравоохранения Мангыстауской области назначена Жамал Жаманбаева.

Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение управления здравоохранения области в Facebook .

Жаманбаева Жамал Абдибековна родилась в Тупкараганском районе Мангыстауской области. В 1988 году окончила государственный медицинский институт г. Алматы по специальности лечебное дело, врач. Трудовой путь начала в Жанаозенской городской больнице с должности врач-интерн по акушер-гинекологии родильного дома.

Также работала акушером-гинекологом в Бейнеуской центральной районной больнице, позже

заведующей родильным домом Бейнеуском районной больницы, затем заместителем главного врача по лечебной части Бейнеуской больницы. Занимала пост врача акушера-гинеколога ГККП «Областной роддом» Управления здравоохранения Мангыстауской области акимата Мангистауской области, главного акушера-гинеколога ГККП «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангыстауской области, директора ГККП «Актауский городской родильный дом» Управления здравоохранения Мангыстауской области, директора ГКП на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангыстауской области акимата Мангыстауской области.

Ранее Жамал Абдибековна во время чрезвычайного положения в стране была назначена временным руководителем Управления здравоохранения Мангыстауской области.