Жалобы жамбылцев на качество медуслуг мониторит группа Общественного контроля

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и уровень оказания медицинской помощи в регионе проверяет созданная в Жамбылской области группа Общественного контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, движение народных активистов по контролю за лекарственным обеспечением, а также качеством оказания медпомощи «Общественный контроль COVID-19 Казахстан», поддержано Министерством здравоохранения РК, которое нацелено на решение системных проблем, выявленных в ходе проверок.

Как рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» координатор группы «Общественный контроль COVID-19 Казахстан» по Жамбылской области Денис Храмов, группа проводит мониторинг как по замечаниям от населения, которые звучат в социальных сетях, так и по непосредственным обращениям граждан.

«Разработан план мониторинга медицинских учреждений совместно с управлением здравоохранения Жамбылской области, - пояснил спикер. - Проблем очень много, особенно в областных многопрофильных больницах. Одной из основных проблем является то, что не все медики получают надбавки при работе с ковидными больными. Так, в Таразе областная многопрофильная детская больница состоит из трех корпусов – инфекционный, городской и областной. Во всех трех корпусах стоят фильтры по работе с ковидными больными. Однако по положению ФОМС оплачивается только один фильтр-кабинет, потому что это фактически одно юридическое лицо. Помимо этого, сейчас эта больница в огромных кредиторских долгах, потому что они не выполнили свой имеющийся план по диспансеризации детей. Врачи работали только на «ковидников», и своя работа, естественно, встала».

Проблема с отсутствием надбавок при работе с ковидными больными, по словам Дениса Храмова, имеется и в Жамбылском районе.

«Там выделили 15 коек по временному пребыванию пациентов, поступающих в больницу. Им делают тест на коронавирус, процедура проходит 48 часов, двое суток. Если выпадает на выходные, то получается уже четверо суток, потому что в субботу-воскресенье не работает. Четверо суток потенциально «ковидный» пациент может находиться в этом помещении, там же находятся врачи, которые не получают никаких надбавок. Им рекомендовали покупать экспресс-тесты. Но экспресс-тестов нет».

Рассказал координатор группы «Общественный контроль COVID-19 Казахстан» по Жамбылской области о недавней проверке волонтерами таразской городской поликлиники №6, которая расположена в окраинном районе «за линией».

«На сегодняшний день к этой поликлинике прикреплено свыше 40 тысяч человек, работают пять мобильных бригад. За время пандемии среди прикрепленных было 923 заболевших COVID-19, 468 - пневмонией. К сожалению, трое заболевших скончались в стационарах. В условиях домашнего стационара лечение получали 108 человек. Всеми необходимыми препаратами, по словам ответственных медиков, пациенты обеспечены в полном объеме».

По словам спикера, работники поликлиники полностью обеспечены защитными средствами. В их распоряжении 200 щитов, 1 700 масок «утенок», 185 защитных очков. Поликлиника за собственный счет закупила защитные костюмы, также заказала их пошив.

«При поликлинике оборудован фильтр, куда попадают все граждане с симптомами заболевания. Всего здесь работают 48 врачей. Имеются все необходимые узкие специалисты. В ходе диалога с главным врачом были рассмотрены жалобы, поступившие к волонтерам и собранные в социальных сетях. Все они рассмотрены и приняты соответствующие решения. Мы продолжаем свою работу. Если имеются замечания по работе тех или иных медицинских учреждений, можно обратиться к нашим координаторам», - отметил Денис Храмов.





Напомним, 11 июля министр здравоохранения Алексей Цой сообщил о том, что в стране создается общественный контроль из людей, готовых взглянуть независимо на ситуацию внутри медицинских организаций.

По словам советника министра информации и общественного развития, координатора проекта «Общественный контроль» со стороны МИОР Лимы Диас, контроль в первую очередь нужен, «чтобы помочь врачам, а не препятствовать их и без того нелегкой работе».

По поручению министра информации и общественного развития Аиды Балаевой информационную поддержку акции «Народный контроль» оказывает АО «МИА «Казинформ».



