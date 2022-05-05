Жалобы по эконарушениям могут подать жители столицы онлайн
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акиматом города Нур-Султана совместно с ОЮЛ «Ассоциация экологических организации Казахстана» реализуется социально-экологический проекта Stop musor. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.
Проект нацелен на повышение грамотности и социальной ответственности населения, а также воспитание культуры ответственной утилизации бытовых отходов среди граждан.
В рамках проекта для решения экологических вопросов в стране ассоциацией разработаны сайт и мобильное приложение Stop musor.
С помощью этих ресурсов пользователи смогут подать жалобу в своем городе, вся собранная информация будет агрегирована на портале общественного экологического мониторинга - https://ecokarta.kz/
Решение экологических проблем отрабатывается с городским службами и уполномоченными организациями в зависимости от их характера по следующим направлениям: стихийные свалки в городе, загрязнение почвы, вырубка лесов, загрязнение атмосферы, незаконные строительные работы и т.д.