5 Мая 2022 21:18

Жалобы по эконарушениям могут подать жители столицы онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акиматом города Нур-Султана совместно с ОЮЛ «Ассоциация экологических организации Казахстана» реализуется социально-экологический проекта Stop musor. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

Проект нацелен на повышение грамотности и социальной ответственности населения, а также воспитание культуры ответственной утилизации бытовых отходов среди граждан.

В рамках проекта для решения экологических вопросов в стране ассоциацией разработаны сайт и мобильное приложение Stop musor.

С помощью этих ресурсов пользователи смогут подать жалобу в своем городе, вся собранная информация будет агрегирована на портале общественного экологического мониторинга - https://ecokarta.kz/