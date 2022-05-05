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Жалобы по эконарушениям могут подать жители столицы онлайн
5 Мая 2022 21:18

Жалобы по эконарушениям могут подать жители столицы онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акиматом города Нур-Султана совместно с ОЮЛ «Ассоциация экологических организации Казахстана» реализуется социально-экологический проекта Stop musor. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

Проект нацелен на повышение грамотности и социальной ответственности населения, а также воспитание культуры ответственной утилизации бытовых отходов среди граждан.

В рамках проекта для решения экологических вопросов в стране ассоциацией разработаны сайт и мобильное приложение Stop musor.
С помощью этих ресурсов пользователи смогут подать жалобу в своем городе, вся собранная информация будет агрегирована на портале общественного экологического мониторинга - https://ecokarta.kz/

Решение экологических проблем отрабатывается с городским службами и уполномоченными организациями в зависимости от их характера по следующим направлениям: стихийные свалки в городе, загрязнение почвы, вырубка лесов, загрязнение атмосферы, незаконные строительные работы и т.д.


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