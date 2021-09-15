Жалобы на принудительное прохождение переписи населения прокомментировал Нурболат Айдапкелов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов прокомментировал жалобы на принуждение пройти перепись населения со стороны руководства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Руководство принуждает работников пройти перепись? Мы уже с этим столкнулись. Мы используем все каналы связи для того, чтобы донести до каждого жителя страны о том, что идет перепись населения», - сказал Нурболат Айдапкелов на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

Он заверил, что таких требований со стороны бюро не было.

«Мы также отправили во всем государственные органы письма с просьбой о том, чтобы они довели до своих сотрудников. Но о том, чтобы они принуждали, таких требований точно не было. У нас таких фактов нет, но журналисты обращались», - заключил спикер.

Ранее Н. Айдапкелов прокомментировал возможность внесения изменения в анкеты переписи населения. «В целом, 91 вопрос – это не означает, что каждый гражданин должен отвечать на все эти вопросы. Во-первых, вопросник, который относится к иностранцам, не заполняется нашими гражданами. Во-вторых, вопросы по безработице не задаются людям, которые работают по найму либо являются самозанятыми», - сказал Нурболат Айдапкелов.