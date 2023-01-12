Жалобы на отмену ужина в государственных детсадах рассмотрят в Минпросвещения

12 Января 2023, 14:05

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения Гани Бейсембаев пообещал ответить на жалобы родителей касательно отмены ужина в государственных детских садах и установление последнего приема пищи в 16.00 часов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы прекрасно знаете, что я только что приступил к должности министра. Обязательно на данный вопрос я обращу внимание. Если вам будет интересно, я готов в данном направлении через некоторое время дать вам интервью и подробнее разъяснить», - сказал глава Минпросвещения, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах расширенного заседания коллегии ведомства.

Также он прокомментировал жалобы родителей на несоответствие программы изучения казахского языка в русских школах возрасту детей. К примеру, в первом классе у детей спрашивают про царицу Томирис.

«Мы будем корректировать учебные программы, чтобы подтянуть ошибки в учебниках, в программах, чтобы в будущем были более качественные учебники. На сегодня в данном направлении работа уже начата. Через некоторое время можно будет мне этот вопрос задать, потому что он требует времени. Если хотим добиться качества, нужно время», - добавил министр.