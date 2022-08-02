2 Августа 2022 11:44

Жалобы на общественный транспорт поступают каждый день – акимат Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В ситуационный центр Петропавловска за неделю поступило 677 обращений. С некоторыми вопросами горожане обращаются не первый раз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы горакимата, руководитель ситуационного центра Ikomek-109 Ернар Байсеитов сообщил, что каждый день получают жалобы на общественный транспорт. Петропавловцы возмущены переполненными автобусами, долгим ожиданием маршрута.

По улице Ауэзова нужен ямочный ремонт дороги. Горожане даже в социальных сетях указывали на плачевное состояние асфальта в этой части Петропавловска.

На протяжении года жители города обращаются в ikomek с жалобой о том, что в районе дома, расположенного по адресу проезд 5-ой Сенной, 18А повреждено основание канализационного люка. На пересечении улиц Ауэзова-Брусиловского - провал основания канализационного люка.

На дороге по Уалиханова, 21 и вовсе может провалиться асфальт из-за того, что на протяжении двух лет здесь из канализационного люка откачивают воду. Обеспокоенные горожане размещали видео в социальных сетях.

Ситуационный центр проблемы назвал – все они касаются отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – остается дождаться действий со стороны местных исполнительных органов.