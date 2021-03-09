Жалобы на лёд и снег возле магазинов поступили от павлодарцев

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе полиция выявила больше 1130 нарушений правил благоустройства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала 2021 года в области было выявлено свыше 1130 нарушений правил благоустройства. Все нарушители привлечены к административной ответственности по статье 505 КРКоАП», – заявил начальник управления местной полицейской службы Департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.

По его словам, нарушения правил благоустройства по этой статье грозят предупреждением или штрафом до 300 месячных расчётных показателей (875 100 тенге).

«Очередной факт был установлен восьмого марта. Около 11.00 в дежурную часть полиции поступил звонок – горожанка рассказала, что вход в мини-маркет, расположенный рядом с домом по улице Естая, не убран от снега и наледи, из-за чего девушка не может пройти с коляской», - рассказали в правоохранительных органах.

Полицейские составили в отношении директора магазина административный протокол - ему вынесено предупреждение. Спустя короткое время, снег и лёд возле магазина были уже полностью убраны, констатировали в департаменте.

По данным стражей порядка, аналогичный вызов поступил в полицию в этот же день. Житель Павлодара сообщил, что возле магазина на улице Торайгырова заледенела тропинка: «Ходить там очень опасно, есть риск поскользнуться и упасть. А ведь, в магазин заходят пожилые люди, дети», – пожаловался мужчина. Полиция составила административный протокол в отношении владельца и этого владельца магазина, он получил предупреждение.



