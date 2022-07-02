Жалобы на интернет-продавцов возросли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департамент по защите прав потребителей с начала года обратились 170 человек, из них более 30% жаловались на нарушения прав в сфере электронной торговли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель ведомства Лазьм Мияшева на брифинге отметила, что с каждым годом количество обращений увеличивается. Если в прошлом году на онлайн-продажи приходилось всего 5% жалоб, то в этом году в несколько раз больше. Большинство касаются несоответствия товара образцу или описанию, представленному на сайте продавца, и отказа в возврате такого товара.

«Анализ обращений показывает, что большинство покупателей заказывают товар на интернет-сайтах, реклама которых «всплывает» на страницах социальных сетей. После оплаты заказанного товара и получения его на почте, потребитель обнаруживает, что товар совершенно не соответствует рекламе. Например, вместо итальянских мокасин из натуральной кожи - низкокачественная обувь китайского производства из искусственной кожи. После получения такого товара потребитель пытается связаться с продавцом, но обратной связи нет и нет возможности вернуть товар. При поступлении таких обращений выясняется, что интернет-магазин не осуществляет свою деятельность по месту государственной регистрации, фактический адрес местонахождения неизвестен», - проинформировала Л.Мияшева.

По ее словам, сейчас в департамент поступают обращения граждан из разных регионов Казахстана, касающиеся вопроса нарушения прав потребителей одним из ТОО. Зарегистрирована компания в Петропавловске, но по юридическому адресу регистрации продавец не находится.

«Есть обращения от жителей нашей области, касающиеся вопроса возврата денежных средств интернет-магазином Wildberries. Эта проблема возникла в связи с введением санкций против России. Все вопросы решаются с офисом в Москве. Естественно, что процесс возврата денежных средств занимает значительное время. Необходимо подтверждение перечисления денежных средств, выяснение поступления их в банк и поступили они на счет потребителя или нет. Всех, кто столкнулся с проблемой невозврата денежных средств интернет-магазином Wildberries, просим связаться с нами», - добавила Л.Мияшева.