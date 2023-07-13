Жалоба одного человека защищает интересы других граждан с аналогичными проблемами - Эльвира Азимова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Конституционного Суда РК Эльвира Азимова, принявшая участие в форуме безопасности и сотрудничества в Азии, отчиталась о том, как реализуются реформы, направленные на защиту прав человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из работы Конституционного Суда видно, как реализуется реформа законности и защиты прав человека. Создание данного института дает дополнительные возможности для защиты прав граждан. Если раньше в Конституционный суд обращались только субъекты власти, то теперь к нему могут обращаться Уполномоченный по правам человека и Генеральный прокурор. По сути, это дополнительный механизм в сфере правоохранительной деятельности», — сказала Эльвира Азимова.

По ее словам, за пять месяцев Конституционный суд РК вынес 19 конкретных решений по различным вопросам.

«Гражданин обращается в Конституционный Суд с жалобой, и соответственно, после его обращения защищаются интересы многих других людей со схожими проблемами. За 5 месяцев нашей работы мы заметили, что некоторые госорганы дают однообразный ответ. Между тем Конституционный суд вынес 19 конкретных решений по различным вопросам. После этого можно сказать, что государственные органы приняли решения самостоятельно и начали прорабатывать новые предложения», — заключила Председатель Конституционного Суда РК.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице стартовал форум по безопасности и сотрудничеству в Азии на тему «Азия в меняющемся мире: повестка будущего». В нем принимают участие более 60 специалистов из азиатских стран.