Жалгас Жумагулов узнал следующего соперника в UFC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стало известно имя следующего соперника известного казахстанского бойца смешанных единоборств Жалгаса Жумагулова в лучшем промоушне мира UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником казахстанского файтера станет спортсмен из США Нейт Мэнесс. Поединок состоится шестого мая на турнире UFC 288 в Ньюарке (штат Нью-Джерси).

Мэнесс провел 17 боев в профессиональной карьере при 14 победах и трех поражениях. При этом американец идет на серии из двух поражений подряд Умару Нурмагомедову и Тагиру Уланбекову.

Жумагулов в шести боях в промоушне одержал одну победу и потерпел три поражения.