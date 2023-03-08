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    01:56, 08 Март 2023 | GMT +6

    Жалгас Жумагулов узнал следующего соперника в UFC

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    Фото: Sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стало известно имя следующего соперника известного казахстанского бойца смешанных единоборств Жалгаса Жумагулова в лучшем промоушне мира UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперником казахстанского файтера станет спортсмен из США Нейт Мэнесс. Поединок состоится шестого мая на турнире UFC 288 в Ньюарке (штат Нью-Джерси).

    Мэнесс провел 17 боев в профессиональной карьере при 14 победах и трех поражениях. При этом американец идет на серии из двух поражений подряд Умару Нурмагомедову и Тагиру Уланбекову.

    Жумагулов в шести боях в промоушне одержал одну победу и потерпел три поражения.


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