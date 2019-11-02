Жалгас Жумагулов сделал неожиданное заявление о завершении карьеры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец ММА, чемпион Fight Nights Global в наилегчайшем весе (56 кг) Жалгас Жумагулов заявил о том, что может завершить спортивную карьеру, в случае, если ему не удастся подписать контракт с UFC. Об этом он рассказал в интервью на youtube-канале Talk Like, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Там (в Fight Nights Global — прим. автора) было интриг незаконченных, я хотел поставить точку и красиво уйти оттуда. Я поставил точку, всем, все доказал, со всеми топами подрался, выиграл. Так что теперь дальше двигаемся. Больше, скорее всего, вы меня в Fight Nights Global не увидите. Если меня UFC не подпишет, наверное, скорее всего, я завершу карьеру. Такие у меня планы», — сказал Жалгас Жумагулов.

По его словам, после окончания карьеры он планирует работать тренером и передавать накопленный опыт молодому поколению казахстанских бойцов.

«Есть чем заниматься, буду тренировать молодежь, мотивировать. Построю свой зал, найду средства, думаю, мне помогут мои старшие братья. Хочу, чтобы у нас была правильная, воспитанная молодежь, чтобы уважали родителей, старших», — добавил Жалгас Жумагулов.

Он также ответил на вопрос о том, как продвигается вопрос с его переходом в UFC.

«Это все зависит от менеджера. То, что от меня зависело я сделал, выиграл всех топов. Теперь жду менеджера, он должен меня продвигать», — пояснил Жалгас Жумагулов.