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    00:37, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Жалгас Жумагулов раскрыл свои планы на подготовку к бою с американцем в UFC

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец MMA Жалгас Жумагулов (13-5-0) в интервью Youtube-каналу Arlan MMA Pro Team рассказал о своих планах на подготовку к третьему бою в UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    «Я приехал домой на Рамадан. После этого планирую, примерно 15 мая туда поехать и до боя там быть. Там меня уже будет ждать лагерь, я договорился. Будет и команда и спарринг-партнеры. В команду я влился, со всеми топовыми бойцами там стоял. Подружился», — заявил Жумагулов.

    Напомним, что 10 июля на турнире UFC 264 «Жако» сразится с 25-летним американцем Джеромом Риверой. Данный бой станет для казахстанского бойца третьим в промоушне, в двух предыдущих он проиграл.

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