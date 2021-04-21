Жалгас Жумагулов раскрыл свои планы на подготовку к бою с американцем в UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец MMA Жалгас Жумагулов (13-5-0) в интервью Youtube-каналу Arlan MMA Pro Team рассказал о своих планах на подготовку к третьему бою в UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«Я приехал домой на Рамадан. После этого планирую, примерно 15 мая туда поехать и до боя там быть. Там меня уже будет ждать лагерь, я договорился. Будет и команда и спарринг-партнеры. В команду я влился, со всеми топовыми бойцами там стоял. Подружился», — заявил Жумагулов.

Напомним, что 10 июля на турнире UFC 264 «Жако» сразится с 25-летним американцем Джеромом Риверой. Данный бой станет для казахстанского бойца третьим в промоушне, в двух предыдущих он проиграл.