Жалгас Жумагулов провел дуэль взглядов перед шестым боем в UFC

19 Ноября 2022, 06:27

19 Ноября 2022, 06:27

Жалгас Жумагулов провел дуэль взглядов перед шестым боем в UFC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов провел дуэль взглядов с соперником перед своим шестым поединком в UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В ночь с 19 на 20 ноября Жумагулов подерется с американцем Чарльзом Джонсоном в рамках турнира UFC Vegas 65 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Накануне мероприятия оба спортсмена прошли официальную процедуру взвешивания и встретились лицом к лицу на дуэли взглядов.

На данный момент казахстанец имеет одну победу и четыре поражения.

Как ранее сообщалось, казахстанский спортсмен Жалгас Жумагулов проведет свой шестой бой в UFC. UFC официально анонсировал бой Жалгаса Жумагулова.