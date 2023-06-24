Жалгас Жумагулов провел дуэль взглядов перед долгожданным боем в UFC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 24 июня, казахстанский файтер Жалгас Жумагулов (14-8) проведет бой с американцем Джошуа Ваном (7-1) на турнире UFC on ABC 5 в Джексонвилле (штат Флорида, США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Минувшей ночью по времени Астаны соперники провели дуэль взглядов. Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте UFC Eurasia.

Накануне мероприятия также прошла официальная церемония взвешивания участников турнира. Жумагулов уложился в лимит наилегчайшего веса (57 килограммов), показав результат в 56,92 килограмма.