Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Жалгас Жумагулов провел дуэль взглядов перед долгожданным боем в UFC

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Июня 2023, 08:31
Жалгас Жумагулов провел дуэль взглядов перед долгожданным боем в UFC Кадр из видео

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 24 июня, казахстанский файтер Жалгас Жумагулов (14-8) проведет бой с американцем Джошуа Ваном (7-1) на турнире UFC on ABC 5 в Джексонвилле (штат Флорида, США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Минувшей ночью по времени Астаны соперники провели дуэль взглядов. Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте UFC Eurasia.

Накануне мероприятия также прошла официальная церемония взвешивания участников турнира. Жумагулов уложился в лимит наилегчайшего веса (57 килограммов), показав результат в 56,92 килограмма.


Спорт  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК