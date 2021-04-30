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    14:14, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Жалгас Жумагулов прошел очередной тест на допинг перед третьим боем в UFC

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец смешанного стиля Жалгас Жумагулов прошел очередную проверку на использование запрещенных веществ по линии Американского антидопингового агенства (USADA), сообщает Sports.kz.

    Об этом файтер рассказал в Instagram Stories, опубликовав фото набора для тестирования: «Восьмой тест USADA. 7 утра», — подписал снимок «Жако».

    Напомним, Жумагулов готовится провести свой третий поединок в UFC — 11 июля он выступит на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе, где сразится с американским спортсменом Джеромом Риверой. Предыдущие выступления казахстанца в самой известной ММА-лиге мира завершились неудачно: в обоих боях он проиграл решениями судей.


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