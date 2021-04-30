Жалгас Жумагулов прошел очередной тест на допинг перед третьим боем в UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец смешанного стиля Жалгас Жумагулов прошел очередную проверку на использование запрещенных веществ по линии Американского антидопингового агенства (USADA), сообщает Sports.kz.

Об этом файтер рассказал в Instagram Stories, опубликовав фото набора для тестирования: «Восьмой тест USADA. 7 утра», — подписал снимок «Жако».

Напомним, Жумагулов готовится провести свой третий поединок в UFC — 11 июля он выступит на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе, где сразится с американским спортсменом Джеромом Риверой. Предыдущие выступления казахстанца в самой известной ММА-лиге мира завершились неудачно: в обоих боях он проиграл решениями судей.