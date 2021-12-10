Жалгас Жумагулов получил дисквалификацию после поражения нокаутом в UFC
НУР-СУЛТАН. КАЗИНОФРМ - 4 декабря в Лас-Вегасе казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов (14-6) провел свой четвертый бой в самой известной ММА-лиге мира UFC. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В рамках турнира UFC Vegas 44 «Жако» проиграл техническим нокаутом в первом раунде проживающему в Португалии уроженцу Анголы Манелю Капе (17-6). Это поражение стало для казахстанца третьим в UFC при одной победе.
После этого боя Атлетическая комиссия штата Невада наложила на Жумагулова ограничение, запретив ему выходить в клетку до 19 января и проводить спарринги до 4 января 2022 года. Его соперник обошелся без каких-либо лимитов.
Отметим, данная мера носит медицинский характер и дает бойцам возможность восстановить здоровье после поединков.
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