Жалгас Жумагулов получил дисквалификацию после поражения нокаутом в UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНОФРМ - 4 декабря в Лас-Вегасе казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов (14-6) провел свой четвертый бой в самой известной ММА-лиге мира UFC. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В рамках турнира UFC Vegas 44 «Жако» проиграл техническим нокаутом в первом раунде проживающему в Португалии уроженцу Анголы Манелю Капе (17-6). Это поражение стало для казахстанца третьим в UFC при одной победе.

После этого боя Атлетическая комиссия штата Невада наложила на Жумагулова ограничение, запретив ему выходить в клетку до 19 января и проводить спарринги до 4 января 2022 года. Его соперник обошелся без каких-либо лимитов.

Отметим, данная мера носит медицинский характер и дает бойцам возможность восстановить здоровье после поединков.