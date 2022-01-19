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Жалгас Жумагулов обозначил сроки следующего боя в UFC

19 Января 2022 21:29
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Жалгас Жумагулов обозначил сроки следующего боя в UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов (14-6) рассказал, когда планирует провести свой очередной поединок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Предыдущее выступление «Жако» состоялось 4 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC on ESPN 31, в нем он проиграл техническим нокаутом в первом раунде ангольцу Манелу Капе (17-6). Всего послужной список Жалгаса в UFC насчитывает одну победу и три поражения.

«К концу месяца уже уеду на сборы, буду готовиться к следующему бою. До Рамадана хочу подраться, потом на Рамадан буду отдыхать», — сказал Жумагулов в видеообращении, опубликованном в Instagram Stories.
Месяц Рамадан в 2022 году пройдет с начала апреля по начало мая. Таким образом, следующего поединка Жумагулова стоит ожидать в феврале-марте.


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#Спорт   #Боевые искусства  
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