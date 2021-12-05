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Жалгас Жумагулов нокаутом проиграл свой четвертый бой в UFC

5 Декабря 2021 08:33
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Жалгас Жумагулов нокаутом проиграл свой четвертый бой в UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (14-5) выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 31 в Лас-Вегасе (США) и проиграл своему сопернику Манелу Капе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

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Жалгас Жумагулов сразился с ангольцем Манелом Капе (16-6). Этот поединок в наилегчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Капе нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Жалгас Жумагулов потерпел шестое поражение в профессиональной карьере в ММА, а Манел Капе одержал семнадцатую победу. Для Жумагулова это поражение стало уже третьим в UFC: ранее он уступил единогласным решением судей Амиру Альбази (14-1) и Раулиану Пайве (21-3), после чего одержал пока свою единственную победу — сабмишном в первом раунде над Джеромом Риверой (10-6).


До сегодняшней битвы у обоих бойцов была одинаковая статистика в UFC: по два поражения и одной победе.



Фото: fight.ru


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#Спорт   #США   #Видео   #Бокс  
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