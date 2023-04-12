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Жалгас Жумагулов анонсировал свой следующий бой в UFC

Редактор:  
Гульмира Байзакова
12 Апреля 2023, 07:18
Жалгас Жумагулов анонсировал свой следующий бой в UFC Фото: Sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов в Instagram анонсировал свой следующий поединок, передает МИА «Казинформ».

«Двигаемся на 6 мая, Иншаллах», — написал Жалгас Жумагулов под публикацией на своей странице в социальной сети, где опубликовал постер к следующему поединку. Его соперником станет бразильский боец Рафаэль Эстевам, у которого нет ни одного поражения в 11 поединках. Бой пройдет 6 мая на турнире UFC 288 в Ньюарке (Нью-Джерси).

Изначально соперником казахстанца должен был стать американец Натан Манесс (14-3), но он снялся с боя из-за полученной травмы.


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