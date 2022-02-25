Жалгас Жумагулов анонсировал свой пятый бой в UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов объявил о своем следующем поединке в UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Жалгас Жумагулов получил следующего соперника в UFC. Есть дата и место боя

4 июня он выступит в рамках турнира UFC 275 в Лас-Вегасе, где сразится против американца Джеффа Молины.

В своем инстаграме «Жако» опубликовал афишу предстоящего поединка, сопроводив ее кратким описанием: «Известна дата моего предстоящего поединка. 4 июня против Джеффа Молины».

Напомним, что для Жумагулова бой с Молиной станет пятым выходом в октагон UFC. В предыдущих поединках казахстанец потерпел три поражения и одержал одну победу.

Ранее казахстанский боец Жалгас Жумагулов сделал заявление о своем возвращении№

Напомним, Жалгас Жумагулов обозначил сроки следующего боя в UFC.



