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Жаксынцы будут снабжаться питьевой водой из подземного источника
11 Мая 2022 22:49

Жаксынцы будут снабжаться питьевой водой из подземного источника

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Одной из наиболее острых проблем Жаксынского района Акмолинской области на сегодняшний день остается качество питьевой воды. О том, как будет решаться вопрос водоснабжения, руководитель УСЭК Жаксынского района Гизат Баймагамбетов рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

По словам спикера, в районе давно страдает качество питьевой воды.

«Если в прошлом году по области несоответствие по микробиологическим показателям воды составляло 9,6%, то у нас по Жаксынскому району – 16%, а по санитарно-химическим показателям – если по области было 15%, то по нашему району – 17%. И при этом некоторые жители отказываются от вакцинации от гепатита А. Хотя при такой воде, если человек не вакцинирован, он легко может заразиться. Все дело в том, что Жаксынский район питается из поверхностного источника водоснабжения - озера, поэтому в паводковый период вода становится еще хуже», - поделился Г. Баймагамбетов.

Жаксынцы привыкли покупать бутилированную воду. Однако в скором времени проблема должна найти свое решение. По словам главного госсанврача района, в 2018 году проведены геологические исследования, в результате которых была найдена питьевая вода.

«Теперь будут бурить скважины, думаю, до конца года строительство завершится, тогда люди будут снабжаться питьевой водой не из открытого источника, а из подземного», - отметил спикер.

В целом, на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Жаксынском районе остается стабильной.

«У нас не было зарегистрировано особо опасных инфекций, таких как полиомиелит , вирусный гепатит А, корь, краснуха, столбняк. При этом у нас за первый квартал 2022 года были зарегистрированы два случая эхинококкоза среди детей до 14 лет и один случай туберкулеза. Источником эхинококкоза могут быть домашние животные (кошки, собаки), он может передаться через шерсть, руки. Эхинококк попадает в организм человека и заражает печень. Заболевание поддается лечению, но проходит в тяжелой форме, и здесь необходимо операционное вмешательство. Основная профилактика – проведение дегельминтизации животных каждые три месяца», - добавил Г. Баймагамбетов.


Автор:
Корреспондент
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