Жакип Асанов разъяснил руководителям госорганов принципы административной юстиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Верховного Суда РК Жакип Асанов провел республиканский семинар для руководителей центральных и местных исполнительных органов, в ходе которого разъяснил положения нового Административного процедурно-процессуального кодекса. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Верховного суда высказал предположение о том, что после внедрения административной юстиции произойдет резкий рост исков против государственных органов, как это было в других странах. По мнению Ж.Асанова, адмюстиция – одна из самых кардинальных реформ за всю историю независимого Казахстана.

«Хотим того или нет, адмюстиция заставит поменять мышление от рядового исполнителя до министра. АППК станет своего рода экзаменом для каждого из нас, насколько мы соответствуем ожиданиям общества и Главы государства», – отметил Ж.Асанов, обращаясь к представителям министерств и ведомств.

Онлайн-лекцию прослушали руководители госорганов всех уровне – от министров, акимов и руководителей аппаратов до акимов районов, городов и сельских округов. За два дня было более трех тысяч подключений и семи тысяч просмотров.

Спикер отметил, что Административный процедурно-процессуальный кодекс регламентирует разрешение споров граждан и бизнеса с административными органами.

«Кодекс многое изменит в деятельности не только судов, но и всех госорганов. Недооценивать его будет серьезной ошибкой. Можно быть эффективным менеджером, иметь крупные планы, проекты, идеи. Но, если пренебрегать АППК, если не придавать ему должного значения и считать, что это обязанность рядовых исполнителей, то проблемы не за горами», – подчеркнул Ж.Асанов.

По словам председателя ВС, раньше споры между людьми и госорганами разрешались на принципах равенства и состязательности, по Гражданскому процессуальному кодексу, которые позволяли побеждать тому, кто будет более убедительным. То есть, истец со своим юристом выступал против целой армии штатных юристов и экспертов госоргана. В итоге, в 85% случае суд выигрывал госорган. В то же время, адмюстиция, введенная 10 лет назад в других странах, решает 84% таких споров в пользу граждан и бизнеса. Поэтому Президент в своем Послании поручил внедрить адмюстицию, как основной инструмент «слышащего государства».

Ж.Асанов считает, что за реализацию этого поручения ответственны не только руководители, но и все госслужащие. С 1 июля за нарушения АППК будут штрафовать.

В своей лекции Ж.Асанов четко очертил задачи и принципы, права и обязанности госоргана, его ответственность. В выступлении были даны определения административному акту и адмпроцедуре, говорилось о 12-ти принципах Кодекса. В числе новых названы принципы: охраны права на доверие; соразмерности; приоритета прав; запрета на злоупотребление формальными требованиями. Говоря об адмсудопроизводстве, Ж.Асанов подробно остановился на принципе презумпции виновности госоргана, который проиграет, если не докажет законность и обоснованность своего решения. Таким образом, АППК будет дисциплинировать госорганы. При этом, у суда появились новые инструменты процессуального принуждения: замечание, удаление из зала судебного заседания и денежное взыскание. Новеллой в спорах с госорганами является возможность примирения. Установлены разумные сроки адмсудопроизводства и исполнения. За неисполнение суд может оштрафовать госорган и любого чиновника.

Запись лекции доступна по ссылке .