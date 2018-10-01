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Жакип Асанов рассказал о миссии прокуроров

4 Октября 2018 17:30 134
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Жакип Асанов рассказал о миссии прокуроров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Верховного суда РК Жакип Асанов рассказал о том, как прокуратура вела свою работу раньше и сейчас, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы долго искали ответ на вопрос «В чем заключается миссия прокуратуры?».  Это и стало самым сложным. Мы поняли, что система дает сбой, так как не было конкретности и степени ответственности. Достичь того, что невозможно - это мы и считали нашей задачей», - сказал Ж. Асанов на международной конференции в Астане «Будущее уголовного правосудия в Казахстане: от гуманизации к управлению переменами».

По его словам, были периоды, когда прокуроры выполняли обязанности шестидесяти контролирующих органов.

«Было время, когда мы сами распоряжались тем, что, где и когда нужно контролировать. Прокуроры даже проверяли теплосеть в школах и детских садах. Доходило до того, что они вели контроль над тендерами, частными бизнесами и даже проверяли школьные журналы. Каждый проверял, опираясь на свою фантазию, соответственно и результаты не особо радовали», - сказал он.

Председатель Верховного суда РК отметил, что последние изменения в Конституции внесли ясность в миссию прокуроров и был создан Закон «О прокуратуре».

«Теперь прокурор не может добровольно вести проверку бизнеса. Конечно, могут возникнуть различные ситуации, однако сперва нужно взять разрешение самого Генерального прокурора. Закон «О прокуратуре» полностью обновился», - подытожил Ж. Асанов.

Напомним, данная международная конференция посвящена итогам трехлетнего проекта «Модификация уголовного судейства в Казахстане» Евросоюзa (EUCJ).

 

Автор: Аян Бекенулы

Перевод: Сабина Биржанкызы

 

 

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Ключевые слова: Суды,
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