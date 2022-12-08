Жакип Асанов освобожден от должности председателя Верховного суда РК

8 Декабря 2022, 10:31

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жакип Асанов освобожден от должности председателя Верховного суда РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии с Конституцией, освобождение от должности и избрание председателя Верховного суда страны по представлению Главы государства, а также принятие им присяги подлежат рассмотрению Сенатом.

По словам руководителя Администрации Президента РК Мурата Нуртлеу, в декабре было внесено представление об освобождении Жакипа Асанова от должности председателя Верховного суда в связи с прекращением его полномочий и переходом на другую должность.

«Жакип Кажманович пять лет с честью возглавлял судебную систему. Внес значительный вклад в развитие страны, правовой системы, обеспечение верховенства закона. В направлении Справедливого Казахстана было проведено множество реформ. Мы считаем, что Жакип Асанов хорошо справился со своей работой», - сказал М. Нуртлеу.

Новым председателем Верховного суда РК избран Асламбек Мергалиев.

Асанов Жакип Кажманович родился 17 августа 1963 года в Кызылорде. Окончил Казахский государственный университет им. С.М.Кирова по специальности «Правоведение».

После окончания вуза принят стажером в Кызылординскую областную коллегию адвокатов.

В период с 1986 по 1993 годы работал в органах прокуратуры Кызылординской области на должностях старшего помощника прокурора Кызылорды, помощника, старшего помощника прокурора области и начальника отдела прокуратуры области.

С 1993 по 1994 годы занимал должности старшего прокурора Управления общего надзора, начальника отдела по надзору за соблюдением законодательства о банках, финансово-кредитных отношениях и в контролирующих органах управления общего надзора Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

С ноября 1994 года по ноябрь 1996 года работал консультантом, заведующим сектором отдела обеспечения законности, правопорядка и судебной реформы Администрации Президента Республики Казахстан.

В 1996 году стал первым заместителем начальника управления налоговой полиции по Южно-Казахстанской области.

С 1997 по 2001 годы занимал должности старшего помощника Генерального прокурора Республики Казахстан - заместителя начальника управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере, затем начальника данного управления, начальника Департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

С февраля 2001 года по февраль 2002 года работал первым заместителем прокурора города Алматы.

С февраля 2002 года по июнь 2003 года – прокурор Павлодарской области.

В июне 2003 года Ж. Асанов был назначен вице-министром юстиции Республики Казахстан.

С 2005 по 2006 годы работал заместителем исполнительного директора Общенационального союза предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен», председателем совета директоров АО «Казахстанские коммунальные системы», президентом и членом совета директоров АО «Корпорация «Ордабасы».

С 2007 по 2012 годы являлся депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV и V созывов по партийному списку НДП «Нур Отан», был членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

6 сентября 2012 года Распоряжением Главы государства был назначен заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан.

25 апреля 2016 года Указом Главы государства назначен Генеральным прокурором Республики Казахстан.

Постановлением Сената Парламента Республики Казахстан 273-VI СП от 11 декабря 2017 года Асанов Жакип Кажманович был избран председателем Верховного суда Республики Казахстан по представлению Президента Республики Казахстан.