Жакип Асанов: Мы смогли создать «команду реформаторов»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан создал «команду реформаторов», осуществляющие новые идеи, проекты в суде, прокуратуре и правоохранительных органах. Об этом сегодня в ходе международной конференции в Астане «Будущее уголовного правосудия в Казахстане: от гуманизации к управлению переменами» сообщил председатель Верховного суда РК Жакип Асанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жакип Асанов выразил благодарность специалистам, запустившим проект EUCJ. По его словам, в рамках этого проекта было выполнено 10 мероприятий по снижению количества заключенных, примерение в ходе гражданского процесса, электронные браслеты и пробация, трудоустройство людей, находящихся в колониях.

«В первую очередь, мы смогли создать «команду реформаторов». Она была создана не просто поручением Генерального прокурора. Это те люди, которые всей душой желают работать во благо государства. Команда реформаторов открыла глаза многим, особенно в сфере менеджмента. Вы знаете о том, что мы создали проектный офис. Также стояла цель довести наши идеи до регионов. Была поставлена задача подготовить «Послов новых изменений». Таким образом, была организована небольшая команда из двух-трех прокуроров. Они с энтузиазмом отправились в регионы и провели большую работу», - сказал Ж. Асанов.

А также он рассказал о выполненных работах в рамках проекта EUCJ.

«Остановлюсь только на одном проекте. С помощью «10 мероприятий по снижению количества заключенных» Казахстан представил свои реформы не только в СНГ, но и более развитым странам. В прошлом году правительство Российской Федерации объявило конкурс по проектному управлению, мы подали заявку на участие. Наша команда прибыла в Москву и защитила проект на высшем уровне. В итоге мы выиграли гран-при», - сказал Ж. Асанов.

Председатель Верховного суда отметил, что на конкурс в Москву были высланы пять проектов. Все они стали обладателями призовых мест.







Автор: Аян Бекенулы

Перевод: Сабина Биржанова