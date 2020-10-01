Жабал Ергалиев: Сохранение независимости и согласия – главное в программах кандидатов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – С 1 по 3 октября в Казахстане будет проходить голосование в рамках внутрипартийных выборов партии «Nur Otan». Своим мнением о праймериз с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился заслуженный деятель РК, директор ТОО «Акмола Тіршілік», член совета сенаторов Парламента РК Жабал Ергалиев.

«В истории независимого Казахстана правящая партия «Nur Otan» по инициативе Первого Президента Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева впервые проводит праймериз. Мы все ознакомились уже с предвыборными программами представителей районных, городских и областного маслихатов. Конечно, есть деловые предложения, которые идут в соответствии со временем, отражают запросы народа, пожелания нашей независимости. Сейчас идет голосование, мы отбираем самых лучших и достойных кандидатов по Акмолинской области», - поделился с корреспондентом МИА «Казинформ« Ж. Ергалиев.

По словам спикера, среди участников есть достойные люди, в том числе и молодежь. Можно надеяться, что они будут работать во благо Казахстана и нашей независимости.

«Сейчас главной политикой должно быть сохранение нашей независимости, а также межнационального и межэтнического согласия. Поэтому, считаю, что в программах всех кандидатов, которые участвуют в праймериз, это должно быть самым главным. Если говорить о Послании Президента Касым-Жомарта Токаева, в котором отражены вопросы улучшения бизнес-среды, увеличения экономических показателей, конечно, здесь главное – должен работать бизнес. И меня радует, что в праймериз участвует много акмолинских предпринимателей. Большинство из них уже состоявшиеся, обеспечивают работой наших земляков. Считаю, что все участники праймериз достойны, но, конечно, выбор за народом, то есть - за нами», - резюмировал собеседник.