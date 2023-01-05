Ж/д перевозки грузов между Казахстаном и Китаем достигли исторического максимума в 2022 году

5 Января 2023, 17:06

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Железнодорожные грузоперевозки между Казахстаном и Китаем в 2022 году превысили исторический максимум, составив свыше 23 млн тонн. Это на 15% больше, чем в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

При этом экспортные отправки увеличились на 17% за счет роста перевозок продукции казахстанских предприятий: железной руды (+17%), цветной руды (+45%), черных металлов (+6%), зерновых грузов в контейнерах (+70%) и др. грузов (+83%).

Высокие показатели достигнуты за счет слаженной работы железнодорожников двух стран. АО «НК «ҚТЖ» совместно с ж/д администрациями Китая проводилась работа по обеспечению беспрепятственного приема-передачи поездов, эффективному использованию мощности переходов. Четкую и своевременную организацию работы по приему-передаче грузов продемонстрировали железнодорожники Алматинского отделения грузовых перевозок, станций Достык и Алтынколь.

Учитывая возрастающий спрос на перевозки грузов в направлении Китая, принимаются меры по ускоренному развитию железнодорожной инфраструктуры.

Для обеспечения бесперебойных перевозок отечественной продукции и развития транзитного потенциала страны в ноябре прошлого года началось возведение вторых путей на участке Достык – Мойынты. После реализации проекта пропускная способность участка увеличится в 5 раз (с 12 пар грузовых поездов до 60 пар в сутки). В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование по строительству третьего железнодорожного пограничного перехода Аягоз – Бахты.

Реализация этих крупных инфраструктурных проектов даст импульс развитию экономики Казахстана и послужит увеличению грузопотока между странами.