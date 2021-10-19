Ж/д коридоры в направлении Китая будут развиваться в соответствии с ростом транзита

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Железнодорожные коридоры в направлении Китая будут развиваться в соответствии с ростом транзита. Об этом сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект строительства вторых путей и электрификации железнодорожного участка «Достык-Мойынты» по ключевому транзитному направлению «Китай-Европа-Китай» включен в Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны».

«Строительство вторых путей участка «Достык-Мойынты» предполагается начать в 2022 году, протяженностью 833 км, и электрификацию существующего пути «Достык-Мойынты». Срок завершения строительства – 2025 год. Новый железнодорожный путь будет проходить через крупные населенные пункты, как Актогай, Балхаш, Мойынты и др. Однозначно, на данном пути будет оказываться весь спектр услуг оказываемых на железной дороге. В текущем году уже начато строительство вторых путей на участке «Достык-Разъезд» 19 (перегон 25 км), завершение которого запланировано в 2022 году. Реализация данного проекта позволит увеличить пропускную способность железнодорожных транзитных коридоров в 5 раз – с 12 пар поездов до 60 пар поездов, сократить сроки транспортировки грузов в 1,5 раза, увеличить скорость движения транзитных контейнерных поездов с существующих 1050 км в сутки до 1300-1400 км в сутки», – говорится в сообщении.

При этом, отмечается, что за последние 5 лет объем перевозок между Казахстаном и Китаем увеличился в 2,6 раза. Только в 2020 году объем перевозок между РК и КНР составил 21,6 млн тонн, с ростом на 23% к 2019 году, в том числе через участок «Достык-Алашанькоу» – 15 млн тонн, с ростом на 12% к 2019 году.

«Как показывает динамика, транзит между двумя странами будет только увеличиваться, и строительство нового железнодорожного участка позволить обеспечить бесперебойную поставку грузов и других видов товаров», – подчеркивается в сообщении пресс-службы МИИР.

Также в Нацпроект включено строительство линии «Дарбаза-Мактарал» с дальнейшим соединением с узбекскими железными дорогами. Протяженность участка составляет 115 км, проект будет реализован в 2023-2024 годах. Реализация проекта позволит разгрузить действующий пункт пропуска Сарыагаш и соединить Мактааральский район с с основной железной дорогой страны, без необходимости проезда по территории Узбекистана. Ожидаемый эффект от реализации проекта: сокращение сроков транспортировки в 1,5 раза; увеличение пропускной способности участка в 2 раза.