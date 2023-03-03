Ж/д катастрофа в Греции: бастуют железнодорожники, спасатели ищут пропавших без вести

АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - Под проливным дождем профсоюзы Греции провели демонстрацию у штаб-квартиры железнодорожного оператора страны Hellenic Train. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Они протестовали против плохих условий труда, акцентируя внимание на состоянии железнодорожной системы, которая, по их словам, устарела, недостаточно финансируется и опасна.

В результате забастовки в стране остановились поезда, в том числе метро Афин. В пятницу объявлена новая 24-часовая стачка.

В Греции ограниченная железнодорожная сеть, которая не достигает большей части страны. Несмотря на многолетние проекты модернизации, большая часть основных работ по управлению рельсами по-прежнему выполняется вручную.

Глава профсоюза машинистов Костас Генидуниас сказал, что современная система управления дорожным движением должна была быть готова еще три года назад. По его словам, начиная с 2020 года представители профсоюза направляли юридические уведомления компании, отвечающей за железнодорожную инфраструктуру Греции, OSE, а также государственным и регулирующим органам, но не получили ответа.

Родственники погибших также обрушились с критикой на власти и железнодорожного оператора.

«Они (железнодорожная компания) спрашивали мое имя четыре раза, и до сих пор никто мне не перезвонил. Мои родные сейчас мертвы. Я потерял брата, потерял отца. Этого не изменить. Я понимаю«, сказал родственник погибших Димитриос Бурназис.

Работы на месте трагедии не прекращаются. Сейчас основное внимание уделяется третьему вагону, который почти полностью перевернулся.

По данным греческой пожарной службы, 56 человек все еще числятся пропавшими без вести.

В результате самой страшной ж/д катастрофы в истории Греции, погибшими официально признаны 57 человек.

Напомним, в районе населенного пункта Темпе близ города Лариса на одном пути оказались пассажирский и грузовой составы. Первый шел из Афин в Салоники, второй — в обратном направлении.

При столкновении первые вагоны поездов были полностью смяты, колеса и фрагменты обшивки от удара были отброшены на расстояние до 100 м от железнодорожного полотна. Сразу после аварии начался пожар.

Министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после катастрофы пассажирского поезда, в результате которой погибли по меньшей мере 40 человек.

В пассажирском поезде находились около 350 человек. Как сообщается, многие из них — студенты, возвращавшиеся с карнавала в честь наступления великого поста. Он проводился впервые за 4 года.