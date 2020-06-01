Ж/д движение в Казахстане: когда запустят международные сообщения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 1 июня с вокзала Нурлы жол стартовали поезда первых междугородних сообщений после введения карантинного режима в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня у нас стартовало движение пассажирских поездов, в связи с чем мы хотели продемонстрировать готовность наших вокзалов и поездов, а также поездных бригад», - рассказал заместитель генерального директора по операционным вопросам АО «Пассажирские перевозки» Йорг Бесвер.

По его словам, старт движения поэтапный.

«На первом этапе мы запускаем 54 пары поездов с 1 июня. С 10 июня начинается второй этап, это дополнительно 36 пар поездов. Уже после, в зависимости от того, как будет развиваться пандемическая ситуация, будут запущены международные сообщения в количестве еще 15 пар», - сообщил спикер.

Он подчеркнул, что в связи с высоким спросом, пришлось дополнительно подключить более 500 вагонов.

«В первую неделю очень большой, высокий спрос на билеты. Мы изначально выдавали в продажу только минимальные схемы, затем, по мере заполнения, добавляли вагоны. Сейчас мы по-моему около 560 вагонов дополнительно включили с 15 мая – начала продаж», - заключил Й. Бесвер.