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    17:35, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Зейнеп Султанбек - абсолютная чемпионка по шахматам чемпионата Западной Азии

    зейнеп султанбек
    Фото: Instagram Казахстанской федерации шахмат

    Казахстанская шахматистка Зейнеп Султанбек стала абсолютной чемпионкой среди девушек чемпионата Западной Азии, проходившем в Коломбо, Шри-Ланка, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.

    - Шахматистка из Туркестанской области показала своё превосходство над соперницами в первенстве по быстрым шахматам, затем она выиграла классический турнир, в финале одержала победу в блице. В результате - три золотые медали!

    В юношеском чемпионате Казахстан был представлен шахматистом из столицы Алишером Мажкеновым. В классическом турнире Алишер в последнем раунде играл на победу, но, к сожалению, занял лишь седьмое место, уступив первым трём призёрам только на одно очко, что нельзя назвать неудачей. В блице казахстанец занял четвёртое место, - об этом на своей странице в Instagram опубликовала пост Казахстанская федерация шахмат.

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    Публикация от Kazakhstan Chess (@kzchessfederation)

    Теги:
    Спорт Чемпионат мира по шахматам
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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