Зейнеп Султанбек - абсолютная чемпионка по шахматам чемпионата Западной Азии

- Шахматистка из Туркестанской области показала своё превосходство над соперницами в первенстве по быстрым шахматам, затем она выиграла классический турнир, в финале одержала победу в блице. В результате - три золотые медали!

В юношеском чемпионате Казахстан был представлен шахматистом из столицы Алишером Мажкеновым. В классическом турнире Алишер в последнем раунде играл на победу, но, к сожалению, занял лишь седьмое место, уступив первым трём призёрам только на одно очко, что нельзя назвать неудачей. В блице казахстанец занял четвёртое место, - об этом на своей странице в Instagram опубликовала пост Казахстанская федерация шахмат.