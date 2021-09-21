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    Зерно нового урожая характеризуется высокими показателями - Ербол Карашукеев

    21 Сентября 2021, 10:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О мерах по обеспечению количественно-качественной сохранности урожая рассказал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, имеющихся в стране мощностей достаточно для хранения прогнозируемого урожая с учетом переходящих остатков прошлых лет. Общая емкость хранения зерна в республике составляет 29,3 млн тонн, в том числе на хлебоприемных предприятиях 12,4 млн. тонн, у сельхозпроизводителей - 16,9 млн. тонн. Вместе с тем, акиматам необходимо вести постоянный мониторинг своевременной приемки элеваторами нового урожая, а также держать на постоянном контроле вопрос обеспечения бесперебойного перемещения зерна», - сказал во время заседания Правительства министр сельского хозяйства.

    По информации Минсельхоза, всего из нового урожая на лицензированные хлебоприемные предприятия поступило 1,9 млн тонн зерна, в том числе: 1,67 млн тонн пшеницы; 163,9 тысяч тонн ячменя и 56,4 тысяч тонн прочих культур (овес, просо, гречиха, рис).

    «Зерно нового урожая характеризуется высокими качественными показателями. Так, из общего объема сданной на лицензированные хлебоприемные предприятия мягкой пшеницы к 1-3 классам отнесен 91%, когда в 2020 году данный показатель составлял 83,8%. Соответственно, доля пшеницы 4-5 классов и неклассной снижена до 9% против 16,2% в 2020 году», - отметил министр.

    «Согласно данным о качестве зерна, поступающего на хлебоприемные предприятия, наблюдается значительный рост доли пшеницы с высоким содержанием клейковины. Так, в объеме пшеницы мягкой 3-класса доля высококачественной пшеницы HI-Pro с клейковиной 28% и выше, пользующейся повышенным спросом на мировом рынке, составляет 71,3% против 59,7% в прошлом году», - добавил Ербол Карашукеев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Минсельхоз Урожай Сельское хозяйство
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