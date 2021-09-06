Зерно на 1,5 млн тенге пытались вывезти с поля трое жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские задержали троих сельчан, которые пытались похитить «Камаз» зерна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, внимание мобильной группы поздним вечером привлек грузовой автомобиль с потушенными фарами. На глазах оперативников два комбайна по очереди отгрузили в него зерно из бункеров. Водителя грузовика и двух комбайнеров задержали на месте. Мастера-наладчика и владельца грузовика, которые сбежали при появлении полицейских, задержали на следующий день.

«В кузове «Камаза» находилось свыше 10 тонн пшеницы. Ущерб составил 1,5 млн тенге. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Кража». Все фигуранты — в возрасте 51, 42 и 26 лет жители Айыртауского района, работающие в агроформировании, с поля которого они пытались вывезти зерно, - водворены в изолятор временного содержания», - сообщили в пресс-службе.

Полицейские напомнили, что в каждом районе созданы мобильные группы, основной задачей которых является профилактика краж в период уборочной кампании. Сотрудники полиции проверяют машины, перевозящие зерно, патрулируют дороги местного значения.

Напомним, уборка в регионе началась в середине августа.



