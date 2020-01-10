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Земучастки под строительство в санитарной зоне аэропорта Алматы выдавались незаконно – Роман Скляр

10 Января 2020 16:12
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Земучастки под строительство в санитарной зоне аэропорта Алматы выдавались незаконно – Роман Скляр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование по фактам незаконной выдачи земельных участков в Талгарском районе вблизи аэропорта Алматы. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Что касается вопросов незаконной застройки за территорией аэропорта, Антикоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование по фактам незаконной выдачи земельных участков в Талгарском районе вблизи аэропорта Алматы», - сказал Ромн Скляр

Он также сообщил, что установлены факты незаконной выдачи земельных участков под строительство.

«Установлено, что в 2015-2019 годах должностные лица акимата Талгарского района, злоупотребляя своими должностными полномочиями, выносили незаконные решения о предоставлении земельных участков в санитарной защитной зоне аэропорта для ведения личного подсобного хозяйства, в том числе для жилого строительства», - подчеркнул Роман Скляр.

Напомним, 27 декабря 2019 года борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.


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Ключевые слова: Алматы, Происшествия, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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Автор:

Серик Сабеков

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