Земучастки под строительство в санитарной зоне аэропорта Алматы выдавались незаконно – Роман Скляр
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование по фактам незаконной выдачи земельных участков в Талгарском районе вблизи аэропорта Алматы. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Что касается вопросов незаконной застройки за территорией аэропорта, Антикоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование по фактам незаконной выдачи земельных участков в Талгарском районе вблизи аэропорта Алматы», - сказал Ромн Скляр
Он также сообщил, что установлены факты незаконной выдачи земельных участков под строительство.
«Установлено, что в 2015-2019 годах должностные лица акимата Талгарского района, злоупотребляя своими должностными полномочиями, выносили незаконные решения о предоставлении земельных участков в санитарной защитной зоне аэропорта для ведения личного подсобного хозяйства, в том числе для жилого строительства», - подчеркнул Роман Скляр.
Напомним, 27 декабря 2019 года борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.
С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.
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