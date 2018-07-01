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Земучастки для уличной торговли предоставят костанайским бизнесменам

25 Июля 2018 15:42 166
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Земучастки для уличной торговли предоставят костанайским бизнесменам

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае стартует проект «1000 торговых мест», в рамках которого предприниматели смогут получить земельные участки в упрощенном порядке, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной Палаты предпринимателей.

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На сегодняшний день уже определены 15 участков в городе, которые будут переданы бизнесу в аренду для размещения объектов нестационарной торговли. Они расположены в Центральном сквере, на набережной «Шагала», на набережной по улице Гашека и в районе ТРЦ «Kostanay Plaza».

«Проект реализуется в рамках 7 бизнес-инициатив НПП РК «Атамекен» совместно с СПК «Тобол». Процедура распределения земельных участков будет более прозрачной. Предприниматели смогут получить землю в сжатые сроки и с минимальным пакетом документов», - пояснил заместитель директора Палаты предпринимателей Костанайской области Актанали Исмаил.

Стоит отметить, что участки будут распределяться посредством аукциона, который состоится в начале августа.

 


Земучастки для уличной торговли предоставят костанайским бизнесменам

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Ключевые слова: Костанайская область, Экономика,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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