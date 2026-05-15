Землю возле ТРЦ «Керуен» в Астане изъяли в собственность города

По его словам, земельный участок уже находится в собственности города.

— Сегодня он принадлежит городу. Детальную информацию коллеги из Управления архитектуры предоставят. Мы изъяли его, — сказал замакима.

Речь идет о земельных участках, которые ранее были проданы через аукцион в 2023 году: участок № 7 был реализован физическому лицу за 68 млн тенге, а участок № 7/1 — юридическому лицу за 176,9 млн тенге.

Позже, в марте 2024 года, эти территории были включены в перечень земель, подлежащих изъятию для государственных нужд. Их рыночная стоимость составила свыше 1 млрд тенге. Однако указанная сумма из госбюджета не выплачивалась, так как маслихат города не одобрил проект купли-продажи.

Ситуация вызвала общественное обсуждение и критику со стороны депутатов. Один из них направил соответствующее обращение в прокуратуру для проверки законности аукциона.