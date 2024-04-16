Земляные валы и свыше пяти тысяч военных: ЗКО готовится к большой воде

В Западно-Казахстанской области принимаются меры по недопущению масштабных подтоплений. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Группировка сил, сконцентрированных в регионе для проведения противопаводковых работ, превысила 6,3 тысячи человек.

По поручению Правительства мобилизованы все силы и средства для того, чтобы отвести большую воду от населенных пунктов и минимизировать ущерб от паводка.

Фото: Рrimeminister.kz

В области задействовано свыше тысячи сотрудников МЧС, более 700 военнослужащих Нацгвардии, 600 – Минобороны. К работам привлечены участники волонтерских организаций. 1,5 тысячи единиц техники задействовано, из которых 790 единиц прибыли в ЗКО из других регионов страны.

Ключевая задача – защитить жителей населенных пунктов и их дома от подтоплений. Вдоль русел рек Жайык, Чаган, Деркул ведутся берегоукрепительные работы. Проведена укладка порядка 700 тысяч мешкотар и 3 710 тысяч тонн инертного материала. Земляные валы будут увеличены до 4-5 метров.

В Уральске открыты оперативно-эвакуационные пункты, в регионе работает «горячая линия» – на нее поступило уже 512 звонков.