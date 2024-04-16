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    18:30, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Земляные валы и свыше пяти тысяч военных: ЗКО готовится к большой воде

    паводок, ЗКО
    Фото: Рrimeminister.kz

    В Западно-Казахстанской области принимаются меры по недопущению масштабных подтоплений. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    Группировка сил, сконцентрированных в регионе для проведения противопаводковых работ, превысила 6,3 тысячи человек.

    По поручению Правительства мобилизованы все силы и средства для того, чтобы отвести большую воду от населенных пунктов и минимизировать ущерб от паводка.

    паводки, ЗКО
    Фото: Рrimeminister.kz

    В области задействовано свыше тысячи сотрудников МЧС, более 700 военнослужащих Нацгвардии, 600 – Минобороны. К работам привлечены участники волонтерских организаций. 1,5 тысячи единиц техники задействовано, из которых 790 единиц прибыли в ЗКО из других регионов страны.

    Ключевая задача – защитить жителей населенных пунктов и их дома от подтоплений. Вдоль русел рек Жайык, Чаган, Деркул ведутся берегоукрепительные работы. Проведена укладка порядка 700 тысяч мешкотар и 3 710 тысяч тонн инертного материала. Земляные валы будут увеличены до 4-5 метров.

    В Уральске  открыты оперативно-эвакуационные пункты, в регионе работает «горячая линия» – на нее поступило уже 512 звонков.

    паводки, ЗКО
    Фото: Рrimeminister.kz
    Теги:
    МЧС Уральск Нацгвардия Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Минобороны РК Видео Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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