Земляне увидят суперлуние 2020 года в ночь на 10 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 9 марта 2020 года в 23 часа 48 минут по времени Нур-Султана Луна в очередной раз пройдёт точку полнолуния, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на астрономический календарь года.

Но предстоящее полнолуние будет особенным, так как через 13 часов поле него Луна окажется в перигее - ближайшей к Земле точке своей орбиты, которая составит 357117 км. Поэтому полная Луна будет выглядеть крупнейшей за весь 2020-й год, отмечается в календаре астрономических явлений.

Видимый диаметр Луны увеличится примерно на 8% относительно среднего значения и составит 33,4 угловых минут, а яркость возрастёт примерно на 13%. Наиболее крупной Луна будет казаться около горизонта (вечером и утром) за счет «лунной иллюзии», говорят специалисты.