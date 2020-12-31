Земля максимально приблизится к Солнцу 2 января 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В субботу, 2 января, Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца, что позволит наблюдать самый большой диск Солнца в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Видимый диаметр будет максимальным, в результате чего диск небесного светила будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля, когда это расстояние максимально», - говорится в астрономическом календаре Московского планетария на январь 2021 года.

Расстояние между Землей и Солнцем в этот день составит около 147 млн км. Земля в этот момент будет находиться в перигелии – самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты, которую она проходит раз в год. Самую далекую точку, афелий, Земля проходит в начале июля, оказываясь на расстоянии более 152 млн км от Солнца.

Так же, как и другие планеты Солнечной системы, Земля вращается вокруг Солнца. Полный оборот наша планета совершает за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд. И чтобы удерживаться на своей орбите, Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите со средней скоростью 29,765 км в секунду.