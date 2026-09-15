Земли общей стоимостью 1 млрд теңге вернули государству в Павлодарской области

По информации прокуратуры, государству возвращены земельные участки общей площадью 1600 гектаров, которые были незаконно предоставлены и неиспользуемые по целевому назначению, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметили в прокуратуре Павлодарской области, природоохранные прокуроры провели анализ состояния законности в сфере землепользования. В результате выявлены факты предоставления земельных участков с нарушениями законодательства, а также их длительного неиспользования по целевому назначению.

В частности, на участке площадью 797 гектаров, предоставленном в Экибастузской сельской зоне для частного лесоразведения, в нарушение статьи 65 Земельного кодекса не проводились работы по посадке деревьев.

Кроме того, в районах Теренколь и Аккулы с нарушением установленного порядка закрепления водоемов третьим лицам были предоставлены земли водного фонда общей площадью 820 гектаров для ведения рыбного хозяйства. При этом отсутствовало обязательное согласование Бассейновой водной инспекции, предусмотренное Водным кодексом.

По результатам проверки прокуратурой внесен акт надзора. В государственную собственность возвращены земельные участки общей площадью около 1,6 тыс. гектаров стоимостью порядка 1 млрд теңге.

К дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица, в том числе руководители отделов земельных отношений.

Напомним, 13,5 млн гектаров возвращенных земель вовлекли в сельхозоборот в Казахстане.