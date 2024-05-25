Земли без конкурса предоставляли в Петропавловске

В Северо-Казахстанской области прокуроры выявили грубые нарушения в сфере земельных отношений, в том числе предоставление участков вне конкурса, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы надзорного органа, землепользователи Есильского, Уалихановского, Шал акына, Тимирязевского районов и Петропавловска на протяжении длительного времени не использовали по целевому назначению 65 участков общей площадью 8,5 тыс. га. Ответственные чиновники мер не принимали и земли не изымали.

В отделах земельных отношений Айыртауского района и Петропавловска не принимали мер по взысканию 94 млн тенге задолженности с землепользователей за выкуп права собственности и аренды. В Петропавловске физическим и юридическим лицам вне конкурса предоставили шесть земельных участков.