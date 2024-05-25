Земли без конкурса предоставляли в Петропавловске
В Северо-Казахстанской области прокуроры выявили грубые нарушения в сфере земельных отношений, в том числе предоставление участков вне конкурса, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации пресс-службы надзорного органа, землепользователи Есильского, Уалихановского, Шал акына, Тимирязевского районов и Петропавловска на протяжении длительного времени не использовали по целевому назначению 65 участков общей площадью 8,5 тыс. га. Ответственные чиновники мер не принимали и земли не изымали.
В отделах земельных отношений Айыртауского района и Петропавловска не принимали мер по взысканию 94 млн тенге задолженности с землепользователей за выкуп права собственности и аренды. В Петропавловске физическим и юридическим лицам вне конкурса предоставили шесть земельных участков.
- По актам надзорного органа шесть должностных лиц, в том числе руководитель отдела земельных отношений Петропавловска, привлечены к дисциплинарной ответственности. Возмещен ущерб государству на сумму 44 млн тенге, возвращены в собственность государства 20 земельных участков общей кадастровой стоимостью свыше 180 млн тенге. Работа по оставшимся земельным участкам продолжается, - сообщили в прокуратуре.