27 Июля 2022 07:01

Землетрясения зафиксировали казахстанские сейсмологи на территории Китая и Афганистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 27 июля 2022 года в 02 час 37 мин 29 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение на территории Афганистана и в 03 час 28 мин 14 сек Алматинского времени – на территории Китая, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр первого землетрясения расположен в 799 км на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана.

«Энергетический класс землетрясения 13.0. Магнитуда MPV 6.0. Координаты эпицентра 37.39° с.ш. 71.37° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщил дежурный оператор ЦСО «Алматы».

Эпицентр второго землетрясения расположен в 452 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая.

«Энергетический класс землетрясения 9.7. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 42.03° с.ш. 82.19° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора.

Фото: wradio.com.co