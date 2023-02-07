Землетрясения в Турции и Сирии: погибло более 3 тысяч человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Два землетрясения унесли жизни более 3 тысяч человек в Турции и соседней Сирии. По последним данным, в Турции погибли больше 2 300 человек, в Сирии – более тысячи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

По данным Геологической службы США, первое землетрясение произошло в 04:17 по местному времени, очаг залегал на глубине 17,9 км вблизи города Газиантеп на юго-востоке Турции.

По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции, за первым землетрясением последовало более 40 афтершоков.

Второе землетрясение магнитудой 7,6 произошло в юго-восточном турецком регионе Кахраманмараш.

Власти Турции сообщили, что второе землетрясение произошло на глубине 7 км. Его эпицентр находился в районе Эльбистан провинции Кахраманмараш.

По сообщениям турецких спасательных служб, число погибших достигло 2316. В Сирии погибло по меньшей мере 1293 человека, по данным правительства и гуманитарных организаций, которые приводит агентство AFP.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что ожидает значительного увеличения числа погибших.

«Я думаю, можно ожидать значительного роста числа погибших, - сказал агентству Reuters Рик Бреннан, региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Восточном Средиземноморье. – Там было много обрушений зданий, и число жертв в районе эпицентра землетрясения значительно увеличится».

По словам Бреннана, ВОЗ усиливает свой персонал в городе Газиантеп, эпицентре землетрясения, и изучает возможности отправки в этот район бригад скорой помощи. Спасательные работы затруднены из-за афтершоков после первого землетрясения.

Представитель Международного комитета спасения Марк Кайе сказал Би-би-си, что усилия по оказанию помощи будут направлены на поиск выживших.

«Сегодня речь идет о спасении жизней. Мы знаем, что сотни людей легли спать прошлой ночью и, к сожалению, не проснулись сегодня утром. Это настоящая трагедия, и мы ожидаем, что число погибших и пострадавших будет продолжать расти, особенно на севере Сирии, где система здравоохранения просто не приспособлена для того, чтобы справиться с таким уровнем травм», - сказал он.

Многие здания рухнули, спасатели ищут выживших под завалами.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что пострадали 10 городов – Газиантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османие, Адыяман, Малатья, Шанлыурфа, Адана, Диярбакыр и Килис.

Корреспондент Турецкой службы Би-би-си в Диярбакыре сообщает, что в городе обрушился торговый центр.

По данным местных властей, в провинции Малатья к северо-востоку от Газиантепа погибли по меньшей мере 23 человека. В городе Шанлыурфе – 17 человек. Еще больше смертей зарегистрировано в Диярбакыре и Османие.

Толчки ощущались в Анкаре и других турецких городах, а также по всему региону – на Кипре, в Ливане и в Сирии.

Эрдем, житель турецкого города Газиантеп, рассказал агентству Reuters по телефону, что его соседи сидят в машинах или пытаются выехать на открытые пространства подальше от зданий.

«Я никогда не чувствовал ничего подобного за 40 лет моей жизни», - сказал он.

Украинка Мария, живущая в Газиантепе, рассказала Би-би-си, что проснулась в 4 утра от того, что «квартира ходит ходуном».

«На секунду у меня был флешбек, что я в Украине и это обстрелы. Буквально через секунду я поняла, что это землетрясение», - рассказала она, добавив, что «дом трясло, как коробку с конфетами».

Мария схватила обувь и куртку и разбудила своих соседей с цокольного этажа. Вместе с ними на улицу выбегали люди из близлежащих домов. Те, у кого были автомобили, уезжали. Знакомая Марии с детьми уехала прямо в чистое поле.

Как передает Reuters, сирийские государственные СМИ сообщили, что в провинции Алеппо обрушилось большое количество зданий, источник в гражданской службе Хамы сообщил, что там тоже обрушилось несколько зданий.

«Со стен в доме упали картины, - сказал Reuters Самер, житель Дамаска. – Я проснулся в ужасе. Мы все оделись и стоим у двери».

По словам очевидцев, люди в Дамаске, а также в ливанских городах Бейрут и Триполи, выбегали на улицы и садились в машины, чтобы отъехать от своих домов на случай обрушения.

Рушди Абуалуф, продюсер Би-би-си в секторе Газа, сказал, что дом, в котором он жил, трясло около 45 секунд.

Турецкие сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 7,4. По их словам, через несколько минут в регионе произошел второй толчок.

Глава Турецкого Красного Креста Керем Киник заявил, что организация мобилизует ресурсы для помощи пострадавшему региону.

Трубопровод Керкук-Джейхан, по которому нефть поступает из Ирака в Турцию, и трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан не повреждены, и нефть по ним продолжает поступать, сообщил в понедельник агентству Reuters представитель энергетической компании. Однако операции на нефтяном терминале Джейхан на юге Турции пришлось приостановить.

Иракский Курдистан временно приостановил поставки своей нефти через Джейхан, сообщило в понедельник министерство природных ресурсов региона. Экспорт нефти возобновится после завершения тщательной «проверки трубопроводов», говорится в заявлении министерства.

Терминал в Восточном Средиземноморье находится примерно в 155 км от эпицентра землетрясения.

Европейский Союз заявил, что направляет спасательные команды в Турцию после того, как Анкара попросила ЕС о помощи. «Команды из Нидерландов и Румынии уже в пути», - написал в Twitter комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич, добавив, что активирован механизм гражданской обороны блока.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова оказать экстренную помощь Турции и Сирии.

«Наши мысли с семьями погибших», - написал он в Twitter.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что голландская поисково-спасательная команда присоединится к поискам выживших в Турции и Сирии. В своем твите он также выразил соболезнования президенту Турции Эрдогану, сказав: «Мои мысли – со всеми жертвами этого серьезного стихийного бедствия».

«Великобритания готова оказать любую помощь», - написал в Twitter премьер-министр Великобритании Риши Сунак, добавив, что его мысли с народами Турции и Сирии.

Президент России Владимир Путин направил послания президенту Сирии Башару Асаду и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, выразив соболезнования и предложив помощь.

«Примите мои глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными мощным землетрясением в вашей стране, - сказал Путин в своем послании к Эрдогану в понедельник. – Мы готовы оказать необходимую помощь».

«Мы надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших и готовы оказать помощь, необходимую для преодоления последствий этого стихийного бедствия», - сказал Путин Асаду.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна, охваченная войной, «готова оказать необходимую помощь для преодоления последствий стихийного бедствия». Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина «глубоко опечалена гибелью людей и ущербом», нанесенным землетрясением.

Испания направляет в Турцию беспилотники и контингент из своего чрезвычайного военного подразделения, подразделения вооруженных сил, ответственного за оказание помощи при стихийных бедствиях, сообщил в Twitter министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.

Иран готов оказать «немедленную помощь этим двум дружественным странам», сказал президент Эбрахим Раиси, выразив соболезнования в связи с «душераздирающим инцидентом».

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сказал, что его страна готова оказать помощь пострадавшим.

«Я распорядился направить по просьбе турецкого правительства спасательные команды и медицинскую помощь. Это то, что мы делаем по всему миру, и это то, что мы делаем в близких нам регионах. Поскольку поступила просьба помочь жертвам землетрясения в Сирии, я распорядился сделать и это», - сказал он.

Польша направляет в Турцию поисково-спасательную группу из 76 пожарных и восьми спасательных собак, объявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.

«Турция может рассчитывать на Польшу», - написал в Twitter премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Пожарная служба Чехии заявила, что направляет в Турцию городскую поисково-спасательную группу в составе 68 человек.

Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что страна готова оказать чрезвычайную помощь после «трагического» инцидента.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция также мобилизует свои ресурсы и «немедленно» окажет помощь пострадавшим районам.

Лидеры Сербии и Швеции также пообещали направить помощь в регион.

США «глубоко обеспокоены» землетрясением в Турции и Сирии и внимательно следят за событиями, заявил в Твиттере советник по безопасности Белого дома Джейк Салливан. «Я поддерживаю связь с турецкими официальными лицами, чтобы передать, что мы готовы оказать любую необходимую помощь», - сказал он.

Индия заявила, что немедленно направит в Турцию спасательные и медицинские команды, а также материалы для оказания помощи. Две команды Национальных сил реагирования на стихийные бедствия в составе 100 человек с собаками и оборудованием готовы к отправке в пострадавший район, говорится в сообщении министерства иностранных дел, также готовятся команды обученных врачей и парамедиков с необходимыми медикаментами.

Агентство Госсовета Китая по оказанию помощи иностранным государствам сообщило, что Пекинготов оказать чрезвычайную гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения Турции и Сирии. Китай выразил соболезнования и озабоченность в связи с гибелью людей и материальным ущербом и поддерживает связь с Турцией и Сирией, сказал представитель Китайского агентства международного сотрудничества в области развития.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приказал своему правительству направить экстренную помощь в Турцию, сообщил частный новостной сайт «Газета.uz» со ссылкой на МЧС страны, сайт сообщил, что 60 спасателей и три спасательных автомобиля направляются в Турцию.

Папа Франциск «глубоко опечален» последствиями землетрясения и числом погибших, заявил Ватикан.

«Его Святейшество Папа Франциск был глубоко опечален, узнав об огромных человеческих жертвах в результате землетрясения... он передает заверения в своей духовной близости всем пострадавшим», - говорится в заявлении государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.

Толчки от землетрясени ощущались даже в Гренландии, сообщила Геологическая служба Дании и Гренландии.

«Сильные землетрясения в Турции были четко зарегистрированы на сейсмографах в Дании и Гренландии», - сообщила агентству AFP сейсмолог Тине Ларсен.

«Мы зарегистрировали оба землетрясения – и множество афтершоков – в Дании и Гренландии, - сказала она. – Через восемь минут после землетрясения толчки достигли восточного побережья Гренландии, распространившись далее по всей Гренландии».

«Если посмотреть на распределение землетрясений магнитудой 7 и выше с момента начала инструментальных записей (примерно с 1900 года), то сегодняшнее событие M7.8 – самое крупное землетрясение, когда-либо зарегистрированное в этом регионе, - пишет в Twitter Стивен Хикс, сейсмолог из Университетского колледжа Лондона. – Большинство крупных землетрясений произошло вдоль Северного Анатолийского разлома на севере Турции.

Турция находится в одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире.

В 1999 году более 17 тысяч человек погибли после мощного землетрясения в районе Измита на северо-западе страны.