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Землетрясения произошли в Пакистане и Иране
31 Июля 2022 23:15

Землетрясения произошли в Пакистане и Иране

ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - Землетрясения зафиксированы в Пакистане и Иране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

По информации пакистанского Национального центра сейсмического мониторинга (NSMC), эпицентр подземных толчков располагался в 13 километрах к юго-востоку от города Пасни. Очаг залегал на глубине 60 километров. Через 10 минут после первого землетрясения произошел афтершок магнитудой 5.

Кроме того у юго-восточных берегов Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Как сообщает агентство IRNA со ссылкой на Сейсмологический центр Института геофизики, подземные толчки зафиксированы в 18.12 по местному времени на глубине 10 км.

Эпицентр землетрясения располагался в Аравийском море в 252 км от города Серкан.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.


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